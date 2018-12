CLASH JULIA / JULIEN : Cloé, Jordan, Jelena et Beverly réagissent !

Dans l’épisode 2 de la Villa des Cœurs brisés saison 4, Julien et Julia se sont expliqués au sujet d’une altercation qu’ils ont eu à l’extérieur. En effet, Julien aurait critiqué Julia et sa fille Luna sur les réseaux sociaux. D’après lui, il se serait emporté car Julia aurait insulté son ex copine. En exclusivité, les cœurs brisés partagent leurs sentiments concernant cette histoire. Retrouvez tous les jours du lundi au vendredi à 18h35 un épisode inédit de La Villa des Cœurs brisés saison 4 sur TFX.