CLASH : Julie est déçue du comportement de Kevin

Depuis quelques jours, Kevin a intégré la villa. Celui-ci flirtait avec Julie à l’extérieur de l’aventure. La jeune femme regrette son comportement dans la villa. Julie le trouve différent et distant. Elle lui en fait part et une dispute éclate… Le comportement de Julie fait douter Thomas sur leur relation naissante… Extrait de l’émission La Villa des Cœurs Brisés du lundi 16 décembre 2019. Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.