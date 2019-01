CLASH : Julien s'énerve, Vivian QUITTE la pool party !😲

Une pool party est organisĂ©e pour les cƓurs brisĂ©s et les prĂ©tendants. Vivian se moque d’une prĂ©tendante qui est venue pour Jordan. Pour continuer son jeu, il dĂ©cide de la prendre en tĂȘte-Ă -tĂȘte pour discuter. Ce comportement est intolĂ©rable pour Beverly qui s’énerve contre Vivian en lui reprochant de ne pas passer assez de temps avec elle. Julien s’en mĂȘle et une dispute Ă©clate entre Julien et Vivian. Vivian, vexĂ©, dĂ©cide de quitter la pool party. . La Villa des CƓurs brisĂ©s diffusĂ© tous les jours du lundi au vendredi Ă 18h50 sur TFX.