Kevin et Cassandra ont une discussion. Kevin lui avoue ses doutes envers elle. La jeune femme s’énerve rapidement. Le ton monte et une immense dispute éclate… Kevin dépasse les bornes avec Cassandra et celle-ci craque… Extrait de l’émission La Villa des Cœurs Brisés du vendredi 27 décembre 2019. Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.