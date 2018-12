CLASH : Mélanie et Sarah « tentent » de s'expliquer

Pendant que les garçons s’amusent en soirée tentation, les filles font une soirée pyjama. L’occasion pour certaines de pouvoir s’expliquer sur des tensions antérieurs. Aussi, Beverly a la bonne idée de demander Mélanie et Sarah, les raisons de leur dispute et si une réconciliation serait possible. « Mélanie comme d’habitude, elle ose encore une fois me mentir dans les yeux, donc ça m’énerve ! » S’exclame Sarah et le ton commence à monter. On est loin d’une réconciliation. Extrait de l’épisode 4 de La Villa des Cœurs brisés diffusé du lundi au vendredi à 18h35 sur TFX.