CLASH : Mélanie VS Fidji & Cloé !

Les dix couples font connaissance et le ton monte rapidement entre Mélanie et Fidji, les anciennes meilleures amies. Les deux jeunes femmes, en froid depuis plusieurs mois, ne se sont jamais expliquées... L'arrivée du couple Cloé et Virgil ne va pas améliorer l'ambiance, déjà très tendue sur la plage. En effet, Mélanie ne supporte pas Cloé et ne s'en cache pas ! Comment l'aventure va-t-elle se passer pour Mélanie qui rencontre dès le début, des différends avec les autres candidats ? Extrait de l’émission La Bataille des Couples du lundi 26 août 2019. Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples, à partir du lundi 26 août à 18h25 puis du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.