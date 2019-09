CLASH - Nani à Cloé « T’es une plante verte »

Cloé / Virgil et Mélanie / Vincent sont tranquillement en train de discuter quand Nani décide de s’interposer dans la discussion. Cloé s’énerve face au comportement de Nani et s’ensuit une grosse dispute ! Virgil est sans voix et ne prend pas la défense de sa chérie ? Extrait de l’émission La Bataille des Couples du mardi 10 septembre 2019. Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples, à partir du lundi 26 août à 18h25 puis du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.