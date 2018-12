CLASH : « Il se croit au-dessus de la mêlée » Illan seul contre tous !

Tous les cœurs brisés accompagnent Bastien faire ses valises excepté Illan. Le jeune homme ne se sent pas concerné par ce départ et il essaie de le faire comprendre. Seulement, les autres cœurs brisés ne sont pas d’accord avec lui, pour eux c’est un manque de politesse et d’éducation. Très vite le ton monte, Illan ne se laisse pas faire. « J’en ai rien faire, laissez-moi faire ma vie, je suis là pour moi et pas pour les gens » confie-t-il. Comment la vie en communauté avec Illan va-elle se passer ? Extrait de l’épisode 7 de La Villa des Cœurs brisés diffusé du lundi au vendredi à 18h40 sur TFX.