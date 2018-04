CLASH - « Une amitié brisée », Manue pousse Vivian à bout

Après avoir entendu Manue, Antonin et d’autres habitants parlaient à son sujet, Vivian va retrouver Beverly pour qu’elle lui fasse un débrief. « Ils ont dit que tu n’avais pas d’amis », avoue Beverly en rigolant. Sauf que Vivian, ça ne le fait pas rire du tout, « là c’est la guerre ! » Il retrouve Manue à la piscine pour essayer d’apaiser les tensions mais c’est loin d’être le cas, « Je ne peux plus le voir en peinture » dit Manue face à lui. « Tu n’as pas de famille, pas d’amis, t’es la risée de toute la corse » continue Manue dans le but de lui faire « un électrochoc, parce qu’il entend rien ». Vivian prend très mal ces remarques qui le touchent profondément, il craque et pleurs, alors qu’Antonin le traite de « cinéma » et conseille à Manue d’arrêter de lui parler, « à cette pu** »… Extrait de l’épisode 83 de la villa des cœurs brisés, diffusé le mercredi 4 avril à 19h20 sur TFX.