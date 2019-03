CLASH - Vincent s’en prend à Julien : “T’es une baltringue”

A Punta Cana, Julien a oublié Shushu dans les bras d’Audrey. Pendant la soirée, il est passé à la vitesse supérieure en l’embrassant. Un acte qui n’a pas du tout plu à son ami Vincent et qui est bien décidé à lui remettre les pendules à l’heure. “La Shog il va me rendre taré. Je vais m’embrouiller avec lui parce qu’il ne me respecte pas depuis tout à l’heure,” prévient Julien à Matthieu. “Matthieu, ne l’écoute pas. C’est une baltringue !” Ni une, ni deux, Julien se lève et la confrontation est inévitable … Extrait de la villa des Cœurs brisés diffusé du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX, et en Replay sur MYTF1.