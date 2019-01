CLASH Vivian / Beverly : aussitôt retrouvés, aussitôt disputés !

Jordan, Sarah, Jennyfer, Vincent, Vivian et Beverly partent faire une balade à cheval dans un paysage de rêve. Mais le bonheur est de courte durée car une nouvelle dispute éclate entre Beverly et Vivian. La jeune femme reproche à son chéri de ne pas être assez proche d’elle. Vivian n’est pas d’accord avec ses propos et le ton monte rapidement : « le problème avec Vivian c’est que l’on n’arrive pas à s’écouter » confie Beverly. Le couple arrivera-t-il à se réconcilier ? Extrait de l’épisode 13 La Villa des Cœurs brisés diffusé du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX.