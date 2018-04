CLASH - Vivian pousse Morgane à bout : « Qu’elle se BARRE »

Entre Morgane, la copine de Bilal et Vivian, son ami, rien ne va plus ! A peine après avoir intégrée la Villa, Morgane s’est déjà mis tout le monde à dos. « C’est une fille à histoire » lui dit Vivian, en face de la jeune femme qui ne se laisse pas faire. « Elle me déçoit vraiment » avoue Bilal qui constate qu’elle n’arrive pas à se calmer. Il décide de la prendre à part pour apaiser les tensions mais ça semble être une cause perdue. Surtout que Vivian est bel et bien décidé à la pousser à bout et à la faire partir de la villa, « sors de chez moi »… Il la déstabilise, il va même jusqu’à chercher ses valises dans sa chambre pour la faire partir. C’est finalement Bilal qui va finir par la mettre à la porte… Extrait de l’épisode 88 de la villa des cœurs brisés, diffusé le mercredi 11 avril à 19h20 sur TFX.