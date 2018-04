CLASH - Vivian signe la FIN de son amitié avec Manue et Antonin

Antonin, pourtant proche de Vivian, ne supporte plus de voir le mal qu’il cause à Beverly. Il décide de lui dire le fond de sa pensée, « il ne t’aime pas, tu auras toujours plus de malheur que de bonheur avec lui ». Vivian qui entend tout ça, tombe des nues, « il sait que j’ai des sentiments pour elle, alors quel est son but ? » Manue tente de faire comprendre à Vivian que l’on ne peut pas jouer avec les sentiments, mais Vivian s’en prend à elle « t’es qu’une bouffonne ». Antonin perd complètement son sang-froid, mais Manue le retient. La jeune femme finit par craquer « il nous pousse à bout », dit-elle en parlant de Vivian, son ami dans la vie, « Vivian a une conception de l’amitié qui n’est pas la mienne ». Quant à Antonin, il a déjà « RAYÉ » de sa vie ! Extrait de l’épisode 82 de la villa des cœurs brisés, diffusé le mardi 3 avril à 19h20 sur TFX