De retour à la villa, Wafa ne décolère et le ton monte rapidement avec Chloé. Wafa ne pardonne pas à Cloé et Virgil d’avoir élaboré une stratégie contre elle et Oliver… La guerre semble déclarée entre les deux couples ! Extrait de l’émission La Bataille des Couples du lundi 7 octobre 2019. Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.

