CLASH - Wafa trahit Mélanie

De retour de la table des pouvoirs, les immunisés annoncent le nom du troisième couple en danger cette semaine. Wafa et Oliver ont donc payé 5000€ pour que Mélanie et Vincent soient nominés. À cette annonce, Mélanie devient hystérique et s’embrouille avec son ancienne amie Wafa. Extrait de l’émission La Bataille des Couples du vendredi 18 octobre 2019. Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples, du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1

En savoir plus sur Christophe Beaugrand