Clashs, Moments de doute et coachings émouvants dans l'épisode 4 de La Villa des Cœurs brisés

Beverly est perdue, Lucie lui a demandé de mettre de la distance avec Vivian. Elle lui envoie un dernier message et espère qu’il comprendra son choix. Vincent s’apprête à faire son premier coaching et est terriblement stressé. Enfin, Sarah et Mélanie s’adressent la parole pour régler leur compte. Mais Sarah n’est pas prête du tout à lui pardonner ! Enfin première soirée tentation pour les garçons de la villa. Quel cœur brisé va craquer ? Réponse dans l’épisode 4 de la Villa des Cœurs brisés, diffusé du lundi au vendredi à 18h35 sur TFX.