Clashs, pleurs et tensions dans l'épisode 16 de La Villa des Cœurs brisés

Le couple Vivian et Beverly ne s’arrange pas depuis l’arrivée de Vivian dans la villa. Ils se disputent perpétuellement. Une fois de plus, Vivian gaffe et provoque une colère démesurée chez Beverly. La jeune femme part en pleurs. Dans l’épisode 16 de La Villa des Cœurs brisés, Lucie essaie de renouer les liens entre les deux amoureux mais la situation s’avère compliquée. La Villa des Cœurs brisés diffusé du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX.