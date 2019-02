Prochainement dans l’épisode 48 de La Villa des Cœurs brisés, Virgil pète un plomb contre Cloé et sur la façon qu'elle a de jouer avec lui depuis le début de l’aventure! Mathieu part en date de rêve et son choix va choquer tous les cœurs brisés ! Inès de son côté, ouvre son cœur et fait une révélation CHOC ! Réponse dans l’épisode 48 de La Villa des cœurs brisés diffusé du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX.