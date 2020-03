Clémence et Anthony, la fin de leur histoire ?

Anthony met un ultimatum à Clémence. Si elle ne lui fait pas confiance : il la quitte. La jeune femme, elle, doute de plus en plus à cause de son comportement… La jeune femme fond en larmes et n’arrive plus à se contrôler… Extrait de l’émission La Villa des Cœurs Brisés du jeudi 05 mars 2020. Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.