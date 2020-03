Clémence prend une décision radicale dans l’épisode 74 de La Villa des Cœurs Brisés

Prochainement dans l'épisode 74 de La Villa des Cœurs Brisés, Nicolo remet tout son couple en question après son coaching. La sœur de Nicolo s'en mêle et a une discussion avec Virginie. Anthony joue avec le feu avec Clémence et celle-ci prend une décision radicale… Extrait de l'émission La Villa des Cœurs Brisés du mercredi 04 mars 2020.