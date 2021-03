Coaching - Alice se jette à l’eau pour trouver le grand amour

Pour son premier coaching, Alice n’a pas eu le temps de se préparer car Lucie est arrivée sans prévenir pour l'emmener afin qu’elle ne se pose pas trop de question ! En effet, la jeune femme a pour habitude d’attendre un signe en amour et de se poser trop de questions. Lucie va lui demander de lâcher prise et de se rendre compte que parfois, il faut laisser faire les choses pour faire naître un amour réel entre deux personnes. Alice va se jeter à l’eau pour sentir à quel point il est bon de laisser les choses se faire et avancer dans sa problématique. Extrait de l’émission du 25 Mars 2021.