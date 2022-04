Coaching : Anissa apaise son feu grâce à Lucie

Anissa a pris la décision de contacter Lucie pour commencer son coaching plus tôt que prévu. La jeune femme sait que sa problématique la freine dans sa relation avec Joezi où elle ne se reconnaît pas du tout… Lucie lui propose donc d’apaiser son feu qui l’a protégé toutes ses années pour qu’elle sache quand il est utile et quand il ne l’est pas. C’est un coaching fort en émotion pour Anissa. La jeune femme se sent un peu plus libérée grâce à Lucie et compte bien ne jamais oublier ce moment. Extrait de La Villa des Coeurs Brisés. Saison 07 Épisode 13.