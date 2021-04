COACHING - Antho : “J’ai squatté la rue”

Antho part pour son premier coaching avec Lucie. Il savait que ce jour tant redouté allait arriver… Sa problématique est très compliquée et à cause d’elle, il blesse les gens qu’ils aiment. Aujourd’hui, il est déterminé à changer et avancer dans sa vie. Lucie veut d'abord que le jeune homme lui parle de son passé. Lorsqu’il commence à se confier à la love coach, il craque et fond en larmes... Lucie est très touchée par les mots d’Antho, le jeune homme est plus sincère que jamais. Maintenant il est temps de suivre le coaching spécial de Lucie pour commencer à régler sa problématique. Extrait de l’émission “La Villa des Coeurs Brisés” du 16 Avril 2021.