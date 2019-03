Coaching - Bastien se libère avec Lucie

Le coaching de Bastien, c’est maintenant. Le coeur brisé était parti prématurément de l’aventure, ne parvenant pas à s’ouvrir à Lucie. Cette fois, il se sent prêt ! Sa plus grosse problématique ? Il culpabilise d’être heureux alors que sa maman ne l’est pas. L’exercice du jour : Écrire sur des pierres, tous les mots qui symbolisent ce qu’il empêche aujourd’hui d'accéder au bonheur. “Avec toute la force, la rage, et l’envie d’être heureux, tu jetteras ces pierres dans le vide,” lui propose Lucie. Un coaching très fort en émotion … Extrait de la villa des Cœurs brisés diffusé du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX, et en Replay sur MYTF1.