Coaching « BOULEVERSANT » : Linda raconte la perte d’un être cher

C’est l’heure du premier coaching pour Linda, la dernière arrivée. Lucie décide d’y aller en douceur en débutant par une simple conversation pour en apprendre plus sur ce nouveau cœur brisé. Lucie interroge d’abord Linda sur son parcours amoureux avant d’entamer des sujets plus sensibles. « Comment tu as été éduqué Linda ? » demande la coach, consciente que la jeune femme va devoir se dévoiler encore plus. Linda évoque le divorce de ses parents à l’âge de 6 ans avant d’être obligée d’aborder le décès de son père à l’âge de 15 ans. Lucie est émue par cette révélation, « tu as eu quand même deux coups durs dans ta jeunesse », mais cherche à creuser plus profondément, « comment as-tu vécu l’annonce de son décès ? » Linda avoue, les larmes aux yeux, l’avoir vécue dans la colère « contre la vie » et comme une injustice. Injustice qu’elle n’accepte toujours pas 15 ans après… Extrait de l’épisode 79 de la villa des cœurs brisés, diffusé le jeudi 29 mars à 19h20 sur TFX.