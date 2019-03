COACHING - Coralie révèle ses sentiments pour Bastien

Pour Coralie, la nouvelle coeur brisé, il est temps de faire face à Lucie pour son premier coaching ? Sa problématique : “Je suis trop exigeante” ! Est-ce que Lucie saura trouver les clefs pour l’aider à la surmonter ? Coralie a toujours eu une préférence pour les métisses musclés mais dans la villa, elle reconnaît être attiré par Bastien. “Je m’intéresse vraiment à quelqu’un qui de base, ne me plaît pas physiquement. J’ai peur que ça me bloque”. “Je suis beaucoup attachée à lui,” confie Coralie à Lucie. Saura-t-elle avouer ses sentiments à Bastien ? Extrait de la villa des Cœurs brisés diffusé du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX, et en Replay sur MYTF1.