Coaching « Électrochoc » - Antonin, « les problèmes sont derrière nous »

Lucie donne rendez-vous au couple en crise de l’aventure pour un coaching « électrochoc ». Surtout pour Antonin qui a 7 minutes pour convaincre Manue « qu’elle a raison de rester avec toi ». Pas emballé par l’exercice, « je sais que ça va être compliqué », Antonin y va à reculons et ces premières réponses ne convainquent pas vraiment Manue. Mais le jeune homme est loin d’avoir tout montrer, en plein faux date avec sa femme, il avoue être « déjà amoureux d’une femme », évidemment Manue. Cette dernière ne s’attendait pas à ça et la déclaration qui s’en suit ne peut que l’émouvoir. « Je veux avoir des enfants avec elle, faire ma vie avec ». Manue est agréablement surprise de la tournure que prend ce coaching et Lucie, qui écoute toute leur conversation, aussi. Elle félicite le couple de tous les efforts accomplis « je suis très fière de vous, cette problématique-là, c’est réglée. » Extrait de l’épisode 80 de la villa des cœurs brisés, diffusé vendredi 30 mars à 19h20 sur TFX.