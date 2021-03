Coaching explosif entre Sarah et Jonathan

Sarah et Jonathan vont enfin pouvoir tout se dire lors d’un coaching avec Lucie. Depuis leur rupture après plus d’un an de relation, les deux Coeurs Brisés ont énormément de rancœurs. Lucie leur propose un coaching spécial qui permettra de mettre définitivement un terme à leur histoire. Malheureusement, la discussion tourne rapidement à un règlement de compte… Pour Lucie, il est important de les laisser s’expliquer pour clore ce chapitre de leur vie. Elle quitte donc Sarah et Jonathan pour les laisser s’expliquer. Encore une fois, les deux Coeurs Brisés communiquent mais sans pour autant s’écouter… Extrait de l’émission du 16 Mars 2021.