Coaching HYPNOTISANT - Julien bouleversé, "J’ai revu mon grand-père sourire"

Deux étapes dans ce coaching attendent Julien, « nos comportements ont toujours une intention positive » lui dit Lucie qui tente de comprendre pourquoi Julien collectionne les filles. « De quoi tu as peur si tu es seul ? » lui demande Lucie. Elle lui explique ensuite qu’elle va lui faire « un exercice d’ancrage par le vakog, l’utilisation de nos cinq sens ». Julien est perplexe mais se prête à l’exercice. Lucie lui demande de repenser à un des meilleurs moments de sa vie, et Julien se replonge au dernier noël qu’il a vécu avec son grand-père, là où il a reçu le plus d’amour. Julien craque, fond en larmes, « ça fait longtemps que je n’avais pas pensé à lui », avoue-t-il à Lucie. Il la remercie « grâce à toi, je l’ai revu sourire », et sent que quelque chose chez lui a déjà changé, à jamais… Extrait de l’épisode 84 de la villa des cœurs brisés, diffusé le jeudi 5 avril à 19h20 sur TFX.