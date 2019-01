COACHING : Illan envoie un message poignant à son EX !

Illan part en coaching avec Lucie, la love coach. Le jeune homme commence à trouver sa place dans la villa et se sent de plus en plus investi dans ses coachings. Lucie lui demande de crier face à la mer et le jeune homme n’arrive pas. Lucie lui demande alors d’envoyer un message à son ex et de lui « pardonner ». Illan s’exécute difficilement et finit par fondre en larmes. Extrait de l’épisode 35 de La Villa des Cœurs brisés diffusé du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX.