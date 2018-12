COACHING : Jennyfer victime de harcèlement au collège !

Dans l’épisode 6 de la Villa des Cœurs brisés, c’est l’heure du premier coaching pour Jennyfer. La jeune femme explique à Lucie que depuis très jeune elle se forge une carapace pour se protéger. En effet, Jennyfer a été victime de harcèlement scolaire à l’école. Un garçon de son collège lui a dit : « Personne ne voudra jamais de toi. » Cette phrase l’a profondément marquée « aujourd’hui je me dis que je ne mérite pas et ça ne devrait pas autant me toucher » confie-t-elle. Extrait de l’épisode 6 de La Villa des Cœurs brisés diffusé du lundi au vendredi à 18h35 sur TFX.