Coaching : Joezi laisse la place à Jonathan pendant son coaching

Pour son premier coaching avec Lucie, Joezi est étonnamment calme et enthousiaste. Lucie est ravie qu’il arrive avec cette énergie, elle qui a l’habitude de voir des Cœurs Brisés stressés. Pour ce premier pas dans sa problématique, Joezi va faire part de son histoire à Lucie. petit à petit Joezi se rend compte que la vraie star est Jonathan et non Joezi. Lucie comprend très vite que sa problématique n’est pas “Je suis bloqué en amour mais “J’ai peur de décevoir”. Extrait de La Villa des Coeurs Brisés. Saison 07 Épisode 08.