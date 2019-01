COACHING : Julien submergé par ses émotions, veut QUITTER l’aventure ! 😲

Julien part à son coaching avec Lucie. Il est angoissé, car son précèdent coaching ne lui a pas fait du bien : « Après notre précédent coaching, j’ai à nouveau pensé à mon ex et ça m’énerve, car j’aimerais l’oublier » confie Julien à Lucie. La love coach le rassure en lui disant que ce processus est normal et qu’au fur et à mesure de ses coachings il finira par faire le deuil de sa relation. Suite à son coaching le jeune homme est bouleversé, il songe à quitter l’aventure. Extrait de l’épisode 27 de La Villa des Cœurs brisés diffusé à 18h50 sur TFX.