Coaching : Les Coeurs Brisés aident Carla à s’accepter

Pour son premier coaching, Carla est mitigée. En effet, la jeune femme a très envie d’avancer sur sa problématique, mais elle angoisse aussi car elle ne sait pas à quoi s’attendre. Grâce à Lucie elle arrive à se canaliser et se confie sur sa problématique. Pour l’aider à réaliser qu’il existe des personnes qui l’aiment pour ce qu’elle est, Lucie a convié ses amis de la villa. Grâce à tout le monde, Carla se sent plus légère et fait un pas de géant dans sa problématique. Extrait de La Villa des Coeurs Brisés. Saison 07 Épisode 18.