Coaching : Nico craint de se retrouver face à son passé

Pour son premier coaching, Nico est très inquiet… Il a peur de se retrouver face à son passé et de rester sans voix. En effet, le jeune homme a beaucoup de mal à mettre des mots sur ses émotions. Il est totalement bloqué dans ses relations et a peur de s’engager lorsqu’elles deviennent sérieuses. Grâce à Lucie, il prend conscience que même sans avoir grandi avec un exemple de relation, c’est à lui d’écrire son histoire et de décider où il veut aller. Extrait de La Villa des Coeurs Brisés. Saison 07 Épisode 23.