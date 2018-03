Coaching « OFFICIALISATION » : Fanny présente Mélanie à sa tante

Lucie retrouve Fanny et Mélanie pour un coaching très particulier. « Je pense qu’il est temps de présenter à ta famille, surtout à ta tante dont tu es très proche, Mélanie » annonce Lucie à Fanny, bouche bée. « Choquée, je ne m’y attendais vraiment pas » confie Mélanie, très stressée par ces présentations. Fanny se lance et appel sa tante en Visio conférence, « j’ai mon cœur qui commence à battre de plus en plus. » A peine face à sa tante, Fanny fond en larmes en lui expliquant qu’elle a rencontré « une personne formidable », qu’elle aimerait lui faire rencontrer. Elle tourne alors l’écran pour lui présenter Mélanie et vu la réaction de sa tante, on comprend très vite qu’elle ne s’attendait pas à découvrir une fille. Elle s’excuse tout de suite auprès de Mélanie, « bonjour et pardon ». « Je continue à te soutenir et si t’es heureuse c’est le principal » rassure la tante de Fanny. Mélanie lui confie « prendre bien soin de Fanny », ce à quoi elle répond, avec le sourire, « t’as juste intérêt ». Extrait de l’épisode 80 de la villa des cœurs brisés, diffusé vendredi 30 mars à 19h20 sur TFX.