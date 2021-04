Coaching - Romain avoue son amour pour Mélanie

Pour son premier coaching avec Lucie, Romain revient sur le patio qu’il a eu avec Mélanight. Lucie veut lui faire comprendre que, pendant son patio avec Mélanight, il parlait avec son cœur mais ne l’écoutait pas… Il doit arrêter de se chercher des excuses et commencer à ouvrir son cœur. Il sait que s'il l’avait écouté ce jour-là, il serait reparti avec Mélanight. Malheureusement aujourd’hui elle n’est plus là et s'il veut la récupérer il va devoir se donner à 100%. Extrait de l’émission du 09 Avril 2021.