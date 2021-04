COACHING : Romain et Mélanight prêts à vivre ensemble ?

Maintenant que Mélanight et Romain se sont retrouvés, il est temps pour eux de débuter leur premier coaching en couple. Lucie veut que Romain puisse enfin dire à Mélanight tout ce qu’il a sur le cœur. Mais le jeune homme n’y parvient pas et continue les reproches… Grâce à Lucie, il s’ouvre petit à petit. Le jeune couple est plus heureux que jamais et est prêt à avancer ensemble main dans la main. Maintenant qu’ils sont heureux, ils vont pouvoir écrire leur histoire. Quelle sera la prochaine étape ? Extrait de l’émission “La Villa des Coeurs Brisés” du 21 Avril 2021.