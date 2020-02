Rym et Vincent se rendent à un coaching de couple. Durant celui-ci le couple se fait hypnotiser. Ils évoquent leur futur et le fait d’être parents. Un rêve pour Rym et Vincent. Extrait de l’émission La Villa des Cœurs Brisés du jeudi 13 février 2020. Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.