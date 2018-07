COACHING - Steven évoque sa fille : « C’est ma priorité »

Steven est le seul candidat de cette aventure à endosser le rôle de père dans sa vie de tous les jours. Lors d’un coaching de couple, Lucie demande à Steven et Cassandra d’écrire ce qui rend heureux l’autre quotidiennement. Cassandra évoque alors la fille de son chéri... « On me fait passer pour tout et n’importe quoi, mais depuis que je suis père, c’est ma priorité », confie-t-il très ému. Retrouvez les aventures de « La villa, la bataille des couples », du lundi au vendredi à 18h30 sur TFX ! Extrait de l’épisode 9 du jeudi 26 juillet 2018.