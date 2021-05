Coaching - Tristan sous le poids des reproches, Inès se sent punie

Les couples de la villa mettent leurs histoires d’amour respectives à l’épreuve. Aujourd’hui, Tristan et Inès ont vécu un coaching de couple éprouvant. Lucie a prévu un exercice autour des reproches. En effet, depuis le début de leur histoire, les deux cœurs brisés n’en sont pas avares et c’est un point sur lequel ils doivent travailler. Mais pour Inès, c’est la douche froide. La jeune femme se sent, une nouvelle fois, incomprise.