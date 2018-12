Coachings, pertes de contrôle et révélations dans l'épisode 9 de La Villa des Cœurs brisés

Dans l’épisode 9 de La Villa des Cœurs brisés, c’est le premier coaching pour Mélanie. La jeune femme n’arrive pas à lâcher prise et pour la première fois elle va extérioriser son mal-être. Cloé et Virgil partent en date avec leur prétendant. Virgil se rend compte qu’il apprécie Cloé mais la jeune femme ne sait pas où elle en est. Comment la relation Virgil et Cloé va-t-elle évoluer ? Réponse dans l’épisode 9 de La Villa des Cœurs brisés diffusé du lundi au vendredi à 18h40 sur TFX.