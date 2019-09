Compétition et jalousie dans l'épisode 22 de La Bataille des Couples

Lucie annonce les différents « switchs » de la semaine et les couples se retrouvent séparés. Chacun est plus déterminé que jamais à battre sa moitié. Nani ne supporte pas de voir Fanny avec quelqu’un d’autre et Inès s’emporte contre les habitants ? Extrait de l’émission La Bataille des Couples du mardi 24 septembre 2019. Retrouvez la deuxième saison de La Bataille des Couples, à partir du lundi 26 août à 18h25 puis du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.