CONFIDENCES – Hagda en veut toujours à Tom de l’avoir trompée

Les filles ont décidé de s’offrir un petit moment de détente dans le jacuzzi. Cassandra, Virginie, Jesta et Hagda en profitent pour se découvrir un peu plus et évoquent leur sujet préféré : leur relation amoureuse. Jesta confie être totalement amoureuse de Benoît, au point de fonder une famille et se marier avec lui. Du côté d'Hagda, c'est une toute autre histoire. Si elle ne remet pas en cause son amour pour Tom, elle avoue avoir toujours énormément de rancœur vis-à-vis de lui à cause de son comportement passé... Retrouvez les aventures de « La villa, la bataille des couples », du lundi au vendredi à 18h30 sur TFX ! Extrait de l’épisode 2 du mardi 17 juillet 2018.