« Conte de fée » - Jonathan débarque à la villa : Vanessa au paradis

En plein Karaoké et surtout chanson d’amour, Vanessa a la bonne surprise de voir Jonathan débarquer dans la villa. Tous les cœurs brisés sont ravis de l’accueillir et le garçon est tout de suite très à l’aise. A peine arrivé il embrasse Vanessa à qui il ne compte pas faire la bise, et tous sont surpris. Pour Jonathan c’est comme s’ils ne s’étaient jamais quittés et Vanessa ressent la même chose. « Je suis très fière de mon mec » avoue Vanessa, « comme il est bien, je me sens bien ». Les deux amoureux qui ne se sont pas vus depuis 6 ans, s’isolent pour se retrouver et finalement rien n’a changé… Pour Vanessa « c’est un conte de fée ». Extrait de l’épisode 85 de la villa des cœurs brisés, diffusé Vendredi 6 avril, à 19h20 sur TFX.