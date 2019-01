COUP DE TONERRE : Jordan fait des révélations à Mélanie ⚡

Mélanie, Jelena, Jordan, Vincent et Virgil sont en voyage de rêve à Cuba. Tous les cœurs brisés pensent que Jordan et Mélanie vont se rapprocher pendant ce voyage et peut être se mettre en couple. Mais la réalité est tout autre puisque Jordan se rend compte de ses sentiments pour Sarah. Il décide de prendre Mélanie à part pour lui expliquer. Comment va-t-elle réagir ? Extrait de l’épisode 34 de La Villa des Cœurs brisés diffusé du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX.