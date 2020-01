COUP DE TONNERRE - Astrid fait une révélation sur son ex, Sisika !

Astrid profite d’un moment seul avec Vincent pour lui lâcher une bombe… Elle en pince encore pour son ancien petit-ami, Sisika. En effet, la jeune femme n’arrive pas à se sortir le rappeur de la tête et ne parvient pas à profiter pleinement de son aventure. Malgré les tromperies et les disputes, Astrid est encore très attachée à Sisika. Parviendra-t-elle à tourner la page ? Extrait de l’émission La Villa des Cœurs Brisés du mardi 23 janvier 2020. Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.