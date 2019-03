Coralie et Bastien ont officialisé leur couple avec un bisou ! Une annonce qui ne plaît pas beaucoup à Virgil qui se demande ce que Bastien a de plus que lui ? Une guerre d’égo s’annonce ! Loana elle, se rapproche de plus en plus de Mehdi … Extrait de la villa des Cœurs brisés diffusé du lundi au vendredi à 18h50 sur TFX, et en Replay sur MYTF1.