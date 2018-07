Quel couple va quitter l’aventure dans l’épisode 11 de la Bataille ?

Dans l’épisode 11 de « La villa, la bataille des couples », un couple s’apprête à quitter l’aventure. Christophe Beaugrand a réuni, comme toutes les semaines, les huit couples pour la cérémonie des bracelets. Hagda et Tom, Virginie et Vincent, Jazz et Laurent sont sur le banc des nominés. Seulement, Tom et Hagda, tout juste séparés, ont demandé à quitter l’aventure… Leur souhait va-t-il être exaucé ? Retrouvez les aventures de « La villa, la bataille des couples », du lundi au vendredi à 18h30 sur TFX ! Extrait de l’épisode 10 du vendredi 27 juillet 2018.