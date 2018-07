Crêpage de chignons et soirée disco dans l’épisode 4 de la Bataille

Hillary et Sébastien sont actuellement en coaching avec Lucie afin de tester leur complicité. Dans la villa, les sept duos présents en profitent donc pour donner leur avis. Et les remarques sont plutôt désobligeantes. Laurent et Jazz, très proches d’Hillary et Sébastien, n’apprécient pas qu’on évoque leur cas alors qu’ils ne sont pas là. « Soit ils sont complètement débiles et ils parlent devant moi en pensant que je ne vais rien aller répéter, soit ils veulent que je le fasse mais ça fait d’eux des lâches », lâche Jazz. L’ambiance s’annonce tendue… Retrouvez les aventures de « La villa, la bataille des couples », du lundi au vendredi à 18h30 sur TFX !